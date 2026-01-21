Родственница Свечникова почти уверена, что в Босфоре обнаружено его тело

Алена Караман отметила, что окончательно об этом станет известно по результатам ДНК-экспертизы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

СТАМБУЛ, 21 января. /ТАСС/. Родственница семьи Свечниковых Алена Караман, проживающая в Стамбуле, почти уверена, что в Босфоре найдено тело пропавшего в августе 2025 года во время межконтинентального заплыва российского спортсмена Николая Свечникова.

Читайте также Тайна исчезновения в Босфоре: куда мог пропасть российский пловец в оживленном проливе

Она выразила уверенность "на 99%", что найдено тело спортсмена. "Но окончательно об этом станет известно по результатам ДНК-экспертизы, которую планируется провести в среду", - сказала она ТАСС.

Во вторник Караман дала письменные показания полиции на основе имеющихся у нее фото Свечникова. На опознание обнаруженного тела в бюро судмедэкспертизы ее не допустили.

В среду во второй половине дня в Стамбул прибудут мать и отец Свечникова для участия в ДНК-экспертизе. Как сообщил ТАСС источник в местных правоохранительных органах, она может занять от нескольких дней до недели.

Ранее сообщалось, что тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек утром 20 января обнаружили с прогулочного катера, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэкспертизы.

Местные власти в тот же день информировали генеральное консульство РФ в Стамбуле об обнаружении тела. Как сообщили в диппредставительстве, по предположению турецкой полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года в Босфоре Свечникове.