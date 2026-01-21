Найденное в Курской области клеймо с трезубцем вошло в экспозицию Москальковой

Клеймо было найдено в личных вещах ликвидированного украинского спецназовца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Клеймо с трезубцем ВСУ, найденное бойцами ВС РФ при освобождении Курской области, вошло в специальную экспозицию в Доме прав человека, организованную по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом ТАСС рассказала военный корреспондент Елена Соколова, служившая в "Дикой дивизии Донбасса" Добровольческого корпуса Минобороны РФ.

Инструмент для клеймения выполнен в виде украинского герба - трезубца на металлическом штыре. Один из таких обнаружили при зачистке от ВСУ деревни Нижняя Паровая Курской области в августе 2024 года бойцы "Дикой дивизии Донбасса". Клеймо было найдено в личных вещах ликвидированного украинского спецназовца.

"Я сама, когда снимала сюжеты про освобожденную Суджу, - а я на Донбассе работала военным корреспондентом, начиная с 2015 года, - такого количества военных преступлений, как в Курской области, пожалуй, не видела нигде, - рассказала Соколова. - И вот этот артефакт, который обнаружили наши бойцы, поверг в шок даже их".

Она указала, что удивил и вес клейма, найденного у украинского штурмовика. "Военнослужащие всегда стараются на штурм брать с собой минимум личных вещей и стараются взять максимум боекомплекта, потому что боекомплект - это количество минут, проведенных в бою, это твоя жизнь, а тут клеймо, размером с утюг, на вес килограмма полтора-два. Вот такая огромная штука с украинским гербом. Возникает вопрос: а человек, когда шел на штурм, он зачем это с собой взял?" - отмечает она.

Эти клейма, говорит военкор, как удалось выяснить позже, делают в том числе в Одесской области. "Занимается этим один откровенный нацист, я по-другому не могу сказать. Начиная от небольших, чтобы было удобно брать с собой тем, кто готов совершать преступления против мирных жителей, против военных российской армии, до огромных. Отправляют совершенно бесплатно их в [украинские] войска", - добавила военкор.

Найденное клеймо имеет следы нагревания. Как добавила Соколова, остается надеяться, что воспользоваться им украинские солдаты не успели, а российские бойцы тем самым предотвратили очередное военное преступление ВСУ. При этом, по ее словам, в Курской области в дальнейшем встречались и другие подобные инструменты. "Я, как человек, который родился и вырос в Донбассе, не понимаю, откуда эта оголтелая ненависть с той стороны", - заключила она.