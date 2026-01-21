В Якутии с 2026 года начнут создание всемирного центра мамонта

Объект планируют построить рядом с мостовым переходом через реку Лену на Табагинском мысе

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Якутии намерены в 2026 году начать работу по реализации международного проекта по созданию всемирного центра мамонта. Об этом сообщила министр образования и науки республики Нюргуна Соколова в ходе отчета об итогах деятельности министерства в 2025 году и задачах на 2026 год.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году с Газпромбанком и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики подписано соглашение о сотрудничестве по вопросу создания международного проекта "Всемирный центр мамонта". Планируется, что территория центра составит 232 га.

"Задачи министерства образования и науки РС (Я) на 2026 год: <…> начать реализацию проекта "Всемирный центр мамонта" - международного научно-культурного комплекса в Якутске", - следует из презентации министра.

Как отметила министр в ходе отчета, уже принята концепция создания центра.

В ходе ВЭФ сообщалось, что проект, возможно, будет реализовываться в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации. Ядром центра планируются три объекта - криохранилище мамонтовой фауны, научно-лабораторный корпус и музейно-выставочный комплекс. Центр планируется построить рядом с мостовым переходом через реку Лену на Табагинском мысе.