Подразделения МЧС на юге РФ укомплектованы для ликвидации последствий атак ВСУ

Сил и средств достаточно, сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Подразделения МЧС РФ в регионах юга страны полностью укомплектованы для ликвидации последствий атак ВСУ. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский после подведения итогов деятельности ведомства в Южном федеральном округе.

Регионы юга РФ последние недели столкнулись с усилением атак ВСУ, в частности 20 января под ударом оказался многоквартирный жилой дом в Адыгее, где пострадали свыше 10 человек.

"Мы справляемся с поставленными задачами, сил и средств у нас достаточно", - сказал Супруновский, отвечая на вопрос ТАСС о необходимости дополнительного укомплектования подразделений МЧС РФ из-за участившихся атак ВСУ.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о том, что обстановка в регионе осложняется, растет число воздушных атак, что требует более оперативной работы по оказанию помощи людям.