В Риме началось прощание с основателем модного дома Valentino

Помещение выставочного центра РМ2 украшено букетами белых цветов

Редакция сайта ТАСС

© Вера Щербакова/ ТАСС

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Прощание с модельером и основателем модного дома Valentino Валентино Гаравани началось в выставочном центре РМ23 фонда его имени в центре Рима. Присутствующие могут зайти в зал с гробом, чтобы попрощаться с умершим, передает корреспондент ТАСС.

Помещение для прощания украшено букетами белых цветов. Вокруг на стульях расположились близкие Валентино, включая его ближайшего соратника Джанкарло Джамметти, с которым он основал модный дом в конце 1950-х годов. Любая съемка внутри запрещена.

Прощание продлится до четверга, в пятницу пройдут похороны. Они состоятся в римской базилике Санта-Мария-дельи-анджели-э-дей-мартери (Богоматери ангелов и мучеников), построенной по проекту Микеланджело в руинах древнеримских Терм Диоклетиана.

Как сказали корреспонденту ТАСС сотрудники фонда, в течение дня ожидаются представители итальянских властей - мэр Рима и министр культуры. "Что касается звезд и знаменитостей, то, возможно, они будут на похоронах", - сказала собеседница агентства.

На протяжении полувека Валентино создавал наряды для известных женщин, в том числе американской киноактрисы Элизабет Тейлор и вдовы президента США Джона Кеннеди Жаклин. Восемь актрис, включая Софи Лорен, в платьях от Валентино получали "Оскар". Созданные модельером наряды давно стали экспонатами различных музеев.

В 2007 году он завершил карьеру, но спустя 10 лет создал вместе с Джамметти фонд, который должен хранить его творческое наследие. В одном из интервью в 2017 году Валентино сказал, что хотел бы, чтобы в Риме, который он выбрал своим городом, появился посвященный его моде музей. Не случайно кутюрье называют "последним императором".