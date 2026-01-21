Саратовскому министру объявили выговор после критики организации питания в школах

В регионе работает горячая линия, куда родители могут обратиться по вопросам горячего питания

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Выговор объявлен министру образования Саратовской области Александру Пажитневу и его заместителю после критики со стороны родителей учеников организации питания в школах региона. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Ранее ситуацию раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, от родителей поступают жалобы на качество школьного питания в Саратовской области, а ответственные представители органов власти "самоустранились". Володин подчеркнул, что в регионе необходимо повышать норматив финансирования питания, величина которого не менялась около шести лет.

"В связи с системными недоработками со стороны профильного министерства, принято решение объявить выговор с занесением в личное дело министру образования Саратовской области Александру Пажитневу и его заместителю, курирующему данное направление", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Бусаргин добавил, что информация о допуске к работе недобросовестных поставщиков продуктов будет направляться в правоохранительные органы. Ответственность понесут органы местного самоуправления. При выявлении нарушений должны быть приняты кадровые решения и по кураторам направления в районах, подчеркнул глава региона. Он напомнил, что в регионе работает горячая линия, куда родители могут обратиться по вопросам горячего питания.