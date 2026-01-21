На Кубани жителям дома, где упали обломки БПЛА, разрешили вернуться в квартиры

Специалисты проверили все коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Специалисты завершили обследование многоквартирного дома в поселке Афипском в Краснодарском крае, где на прилегающей территории упали обломки БПЛА, жителям разрешено вернуться в квартиры. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что специалисты проводят работы по разминированию боевой части БПЛА, упавшей рядом с жилым многоквартирным домом в поселке Афипском в Краснодарском крае, для безопасности порядка 50 жителей разместили в пункте временного размещения.

"Завершено полное обследование многоквартирного дома и прилегающей территории, куда сегодня ночью упали обломки БПЛА. Специалисты проверили все коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение работают в штатном режиме. Жильцы дома уже возвращаются в свои квартиры", - говорится в официальном заявлении.

Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке со стороны киевского режима в ночь на 21 января. В Северском районе в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них - боевая часть, жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома эвакуировали, территория была оцеплена.