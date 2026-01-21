Родители Свечникова прилетели в Стамбул для участия в ДНК-экспертизе

Родственница семьи дала письменные показания правоохранителям после обнаружения в Босфоре тела мужчины

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Родители пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова прибыли в Стамбул, где примут участие в ДНК-экспертизе. Самолет приземлился в стамбульском аэропорту.

Как сообщила ТАСС родственница семьи Свечниковых Алена Караман, проживающая в Стамбуле, это рейс, прибывший в 15:15 по местному времени (совпадает с московским). "Жду их выхода. Самолет приземлился", - сказала она.

Позднее родных пловца доставят в Институт судебной медицины. Ожидается, что процедура взятия образцов ДНК начнется около 18:00 по местному времени.

Караман дала письменные показания правоохранителям после обнаружения в Босфоре тела мужчины. Она практически уверена, что это тело пропавшего во время заплыва в августе прошлого года Николая Свечникова.

Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек утром 20 января обнаружили с прогулочного катера, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэкспертизы. Местные власти в тот же день проинформировали о случившемся генеральное консульство РФ в Стамбуле.