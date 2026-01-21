Сенатор Мурог: оценки за поведение не должны влиять на допуск к ОГЭ и ЕГЭ

Эти отметки отражают воспитательный аспект, а не академическую успеваемость, сообщил член комитета по науке, образованию и культуре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Оценки за поведение ученика в школе не должны влиять на его допуск к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ), а также включаться в аттестат. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Ранее Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах. По информации ведомства, обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять индивидуальный учебный план.

"Отметки за поведение не должны включаться в аттестат и не должны сказываться на допуске к ОГЭ и ЕГЭ, поскольку отражают прежде всего воспитательный аспект, а не академическую успеваемость", - объяснил Мурог.

При этом, как рассказал сенатор, широкий международный и исторический опыт показывает, что сама по себе формальная оценка за поведение "не решает проблем". "Она работает только тогда, когда опирается на ясные критерии и живое взаимодействие школы с родителями, а не на формальный "наказательный'' подход", - отметил он.

Наибольшую эффективность, по его словам, демонстрируют системы, где каждый уровень поведения имеет четкое описание, а выражения вроде "отлично" или "удовлетворительно" не звучат абстрактно. "Подобные оценки должны быть частью комплексной воспитательной работы, включающей эмоциональное развитие, урегулирование конфликтов и поддержку учеников через наставничество", - заключил сенатор.