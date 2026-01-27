Статья

Помощь школьникам, учителям и родителям: как работает приложение "Сферум"

Образовательная платформа "Сферум" — это цифровой сервис, созданный для обучения и общения внутри учебного сообщества. Он представляет собой закрытое виртуальное пространство, где можно обмениваться сообщениями, участвовать в чатах, совершать видеозвонки и получать учебные материалы без рекламы и сторонних уведомлений

Как появился "Сферум"

История платформы связана с развитием цифровой образовательной среды и необходимостью создать безопасный способ общения в ней. Изначально "Сферум" был реализован как профиль внутри VK-мессенджера, чтобы учителя могли создавать закрытые сообщества для учеников и родителей. Такая интеграция позволяла использовать в "Сферуме" уже существующую инфраструктуру ВК, но с отдельным учебным профилем и функциональностью, ориентированной именно на образовательные задачи.

С течением времени сервис стал частью государственных инициатив по цифровизации образования. Его развитие происходило параллельно с усилиями по централизованному обеспечению коммуникации в школах с соблюдением требований безопасности данных и закрытости доступа. В 2025 году платформа претерпела изменения в структуре интеграции: функциональность образовательных чатов переместилась в национальный мессенджер Max .

Основные возможности платформы

"Сферум" создавался как универсальный инструмент для организации повседневного школьного взаимодействия, поэтому его функциональность ориентирована прежде всего на практические задачи обучения. В основе сервиса лежит система закрытых чатов и групп, которые формируются по классам, предметам или учебным коллективам. Учителя могут создавать отдельные беседы для учеников и родителей, передавать объявления, учебные материалы и ссылки, а также проводить видеозвонки для консультаций или дистанционных занятий.

Важной особенностью является отсутствие постороннего контента: пользователи не сталкиваются с рекламой, рекомендациями или развлекательными лентами. Все сообщения и файлы остаются внутри образовательного пространства, доступ к которому имеют только приглашенные участники. Платформа также поддерживает интерактивную доску, отправку документов, изображений и других материалов, необходимых в повседневном учебном процессе.

Данные хранятся в облаке. "Сферум" может использоваться не только для уроков, но и для классных собраний, внеурочных мероприятий и оперативной связи между школой и семьей. Такой подход позволяет заменить сразу несколько разрозненных инструментов одним понятным и безопасным сервисом.

Мессенджер "Сферум": функции и особенности

Мессенджер является ключевым элементом платформы и выполняет функцию основного канала общения между всеми участниками образовательного процесса. В отличие от обычных мессенджеров он изначально рассчитан на учебную среду, где важно сохранять порядок, ограничивать доступ и контролировать состав участников. Здесь создаются чаты классов, групп по предметам, а также отдельные беседы для родителей и педагогов.

Мессенджер поддерживает текстовые и голосовые сообщения, а также видеозвонки, что позволяет использовать его как для оперативных вопросов, так и для онлайн-занятий. Особое внимание уделено безопасности: посторонние пользователи не могут попасть в чаты без приглашения, а общение происходит в рамках учебного профиля. Мессенджер не содержит развлекательных функций, характерных для массовых сервисов, благодаря чему учащиеся меньше отвлекаются от учебных задач.

Как пользоваться платформой

С 1 сентября 2025 года "Сферум" интегрирован в мессенджер Мах, поэтому специальное приложение "Сферум" устанавливать не нужно. Вместо этого надо зарегистрироваться в Мах, затем через поиск найти чат-бот "Сферум" и подать заявку на подключение, указав свой регион. Это можно сделать еще в разделе "Профиль" и найти кнопку "Войти в Сферум". Важно, чтобы номер телефона для регистрации в Мах и "Сферум" совпадал. Доступ будет предоставлен после подтверждения заявки администратором.

Если же пользователь уже был зарегистрирован в "Сферуме", ему останется войти в систему, выбрав свои роли — ученика, родителя или учителя. В случае, если возникнут трудности со входом или регистрацией, на сайте платформы есть подробная инструкция с прямыми ссылками, с помощью которых можно пройти процесс регистрации. Интерфейс мобильной версии упрощен и адаптирован под небольшой экран, поэтому основные функции доступны в несколько касаний.

"Сферум веб": работа через браузер

Веб-версия предназначена для работы через интернет-браузер без установки отдельного приложения "Сферум". Чтобы зайти в нее, нужно открыть сайт платформы и найти в его верхнем меню веб-версию. Доступ в нее будет предоставлен также через мессенджер Мах после указания во всплывающем окне номера телефона, с которым пользователь зарегистрирован в мессенджере и на платформе.

Этот формат удобен для использования на компьютерах в школах, в том числе для учителей, которым важно быстро получить доступ к чатам и видеосвязи с рабочего места. Браузерная версия сохраняет основные функции платформы: пользователи могут читать и отправлять сообщения, участвовать в видеозвонках, просматривать и пересылать файлы, а также получать уведомления. Веб-версия подходит для тех случаев, когда установка приложения невозможна или неудобна, к примеру, на компьютерах с ограниченными правами доступа. Интерфейс веб-версии адаптирован под большие экраны, что облегчает работу с учебными материалами и перепиской.

Официальный сайт: назначение и возможности

Официальный сайт Sferum.ru выполняет информационную и организационную функцию для пользователей платформы. На нем размещены сведения о назначении сервиса, его возможностях и принципах работы в образовательной среде. Через сайт можно перейти к авторизации и начать использование платформы, а также найти ответы на распространенные вопросы.

Здесь публикуются новости, обновления и разъяснения, касающиеся изменений в работе сервиса и его интеграции с другими цифровыми решениями. Для учителей и родителей сайт служит точкой входа, где можно разобраться, как устроена платформа и какие задачи она решает. Важной частью сайта являются справочные материалы и инструкции, которые помогают быстрее освоить основные функции. Благодаря простой навигации и понятному языку сайт ориентирован на широкую аудиторию и не требует специальных технических знаний.

Кому и зачем подходит "Сферум"

Платформа ориентирована на все основные группы участников образовательного процесса. За счет закрытого формата и образовательной направленности "Сферум" подходит для повседневного использования в школе и дополняет очное обучение цифровыми инструментами. Для школ и администраций она удобна как единый канал связи, который позволяет централизованно организовать общение и снизить хаос из множества чатов в разных сервисах. Учителя используют платформу для общения с классами, передачи заданий и проведения консультаций, не выходя за рамки учебного пространства.

Ученикам "Сферум" помогает оставаться на связи с педагогами и одноклассниками, получать важную информацию и участвовать в онлайн-занятиях. Родители, в свою очередь, получают доступ к объявлениям и сообщениям школы, не погружаясь в лишний контент.

Преимущества платформы "Сферум"

К основным преимуществам платформы относится ее узкая образовательная направленность. Сервис изначально создавался как инструмент для школ, поэтому в нем отсутствуют элементы, отвлекающие от учебного процесса. Закрытый формат общения снижает риски попадания посторонних пользователей и упрощает контроль состава участников чатов. Для учителей и администрации это означает более управляемую цифровую среду, а для родителей — уверенность в том, что школьное общение проходит в безопасном пространстве.

Еще одним плюсом является доступность платформы с любого устройства: как с мобильного телефона, так и через браузер. Никаких сложных настроек не требуется. "Сферум" предоставляется бесплатно для образовательных учреждений и пользователей. На случай технических проблем предусмотрены справочные материалы и поддержка через официальный сайт.

Основная задача платформы — объединить все основные функции, которые нужны для организации учебного взаимодействия, в одном месте, чтобы не приходилось использовать разные мессенджеры или социальные сети для учебных целей. Платформа ориентирована на безопасность данных и соответствует требованиям, предъявляемым к школьным цифровым сервисам, с контролем доступа и закрытыми профилями.