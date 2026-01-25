Мурашко: звонок девочки на "Прямую линию" помог спасти жизнь ее матери
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Женщину в России сумели спасти благодаря экстренной пересадке органов после звонка ее дочери на "Прямую линию". Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Был такой уникальный случай, когда дочка позвонила по поводу тяжелого заболевания мамы, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация. Ее перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход", - рассказал министр.
Глава ведомства подчеркнул, что в рамках "Прямой линии" регулярно поступали вопросы, требовавшие немедленного медицинского вмешательства. По его словам, критические ситуации удавалось разрешить в течение суток с момента поступления сигнала.