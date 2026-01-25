ТАСС: стала известна причина смерти экс-гитариста "Любэ" Юрия Рыманова

Певец умер из-за проблем с сердцем, сообщили в его окружении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Причиной смерти певца и композитора, бывшего гитариста группы "Любэ" Юрия Рыманова стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили ТАСС в окружении артиста.

"Он умер в клинике, у него были проблемы с сердцем", - сообщил собеседник агентства.

Рыманов умер в возрасте 69 лет. О смерти музыканта 24 января ранее сообщили ВИА "Лейся, песня", в составе которого Рыманов в 2024 году стал финалистом телевизионного проекта "ВИА Суперстар!".

Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстове Горьковской области (ныне - Нижегородская область). Музыкальную карьеру начал в 1977 году в составе ВИА "Шестеро молодых". В 1998-2000 и 2002-2008 годах он работал гитаристом группы "Любэ". Впоследствии выступал в ВИА "Лейся, песня", принимал участие в совместных проектах с народным артистом РФ Николаем Расторгуевым, а также сотрудничал с Владимиром Высоцким. После ухода из "Любэ" в 2010 году стал участником трибьют-группы Dipped in Purple.