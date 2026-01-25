В Петербурге начали проверку из-за туберкулеза у работницы школьной столовой

Заболевшая работала мойщицей посуды

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Следственный комитет инициировал проверку после публикаций СМИ о принятии на работу в буфет школы в Приморском районе Санкт-Петербурга работника с заболеванием, препятствующим профессиональной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из ресурсов выявлена публикация о том, что в одну из школ Приморского района Санкт-Петербурга на работу в буфет приняли работника с заболеванием, препятствующим осуществлению деятельности. По данному факту следователем следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о сотруднице организации, оказывающей услуги общепита в школе №575 на улице Лидии Зверевой. Ранее сообщалось, что у женщины выявили туберкулез.

По информации городского противотуберкулезного диспансера, которую сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, была госпитализирована повар подрядной организации, она проходит лечение. Представитель комздрава отметила, что у заболевшей не было так называемого "пропуска патологии": сотрудница вовремя, 5 января, прошла плановую флюорографию. После выявления у нее заболевания в школу выезжал передвижной флюорограф из городского тубдиспансера для обследования контактных лиц, дополнительных случаев туберкулеза среди учеников и работников выявлено не было. В школе проведена дезинфекция.

Глава администрации Приморского района Богдан Заставный в своем Telegram-канале сообщил, что руководство школы узнало о выявленном у работницы заболевании 19 января, в тот же день были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, и в течение недели учебное заведение совместно с профильными службами выполняло запланированные обследования. По данным главы района, заболевшая работала в школьной столовой мойщицей посуды. "Перед началом работы на пищеблоке сотрудница имела действующую санитарную книжку, прошла флюорографическое обследование легких и была допущена к работе в установленном порядке. Заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении. <...> Угрозы для жизни и здоровья детей и сотрудников школы не зафиксировано", - подчеркнул Заставный.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что с 16 января проводит по факту случившегося санитарно-эпидемиологическое расследование.