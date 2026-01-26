Кабмин одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

Изменения предлагается внести в ст. 243.4 и ст. 354.1 Уголовного кодекса





МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, вводящий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти его жертв.

"Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в несколько статей Уголовного кодекса РФ - ст. 243.4 и ст. 354.1. Первая из них (243.4) касается уничтожения, повреждения воинских захоронений или памятников погибшим защитникам Отечества. По закону, осквернение таких мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной, наказывается штрафом до 5 млн рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Теперь такую же ответственность предлагается ввести за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа или памятников им.

Статья 354.1 регламентирует уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Сейчас за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским приговором, одобрение преступлений нацистов, публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны грозит штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет (с запретом заниматься определенной деятельностью), либо лишение свободы на тот же срок.

Схожим образом наказывается публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Согласно новому законопроекту, аналогичным образом предлагается наказывать за отрицание факта геноцида советского народа, а также оскорбление памяти жертв геноцида.

Аргументация автора

Законопроект вносится зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгой Занко ("Единая Россия"). Как поясняла автор, проект подготовлен в развитие закона "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

"Уважительное отношение к памяти жертв преступлений нацистской Германии, а также почитание силы духа советского народа, проявившего единство и стойкость в борьбе с нацистами и их пособниками, является священным долгом всех граждан, и на российском государстве лежит обязанность принимать все возможные законодательные и иные усилия с целью донести эту память следующим поколениям", - подчеркнула парламентарий.

Особое внимание автор уделила изменениям, которые предлагается внести в статью УК РФ о реабилитации нацизма. В приговоре Нюрнбергского трибунала отсутствует термин "геноцид", так как понятие было введено позднее, объяснила депутат. Поскольку в ст. 354.1 содержится ссылка на отрицание фактов, установленных Нюрнбергским приговором, то создается правовой пробел.

"Таким образом, привлечь к ответственности за отрицание факта геноцида советского народа по действующей статье 354.1 УК РФ невозможно. Принятие поправок позволит устранить этот правовой пробел", - заключила Занко.