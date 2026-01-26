МЧС выразило соболезнования родным заслуженного спасателя Андрея Легошина

Легошин умер в возрасте 63 лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Коллектив МЧС России скорбит об ушедшем из жизни заслуженном спасателе РФ, одном из основателей передового отряда ведомства "Центроспас" Андрея Легошина.

"В возрасте 63 лет умер один из создателей отряда "Центроспас" МЧС России Андрей Данатович Легошин. Он начал работать в подразделении в июле 1992 года, с 1996 по 2003 год возглавлял его, затем служил в центральном аппарате МЧС России. Светлая память об Андрее Данатовиче Легошине навсегда сохранится в сердцах коллег. Личный состав МЧС России выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении министерства.

В одном из интервью ТАСС Андрей Легошин рассказал, что спасение - это дело его жизни. "Я хотел стать ученым, заниматься одним из сложнейших вопросов физики - электродинамикой, а потом у меня хобби совпало с работой, и это редкое везение, когда хобби совпадает с работой. МЧС России - половина моей жизни, и мне есть чем гордиться", - говорил он.

Легошин родился 18 марта 1962 года в городе Железнодорожном Московской области. Вместе со своим братом-близнецом Владимиром был одним из создателей отряда "Центроспас" МЧС в 1992 году, когда спасательная служба России только формировалась. В 1996 году он возглавил это подразделение и был его начальником до 2003 года, затем перешел на службу в центральный аппарат МЧС. Еще до создания спасательной службы России Легошин, окончивший Московский энергетический институт и профессионально занимавшийся альпинизмом, ликвидировал последствия разрушительного землетрясения в Армении в 1988 году.

Он был универсальным спасателем, освоив многочисленные специальности: проведение спасательных работ на авиационной технике, пожарный-спасатель, газоспасатель, парамедик, парашютист. Андрея, как и его брата Героя России Владимира, называли спасателями от Бога. На его счету сотни спасенных жизней в самых страшных катастрофах в России и за рубежом. Награжден двумя орденами Мужества, медалями "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственными наградами МЧС России.