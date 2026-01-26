ТАСС: силовики вышли на след дискредитирующих РФ британских НКО в Telegram

Российские правоохранители нашли доказательства связи организации из Британии с "Северным каналом"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Представители российских силовых структур вышли на след британских НКО в Telegram-каналах, выдававших себя за российские и занимавшихся дискредитацией ВС РФ.

"На одном из таких ресурсов периодически выходит рекламный пост юридической конторы. На деле это ресурс, который уже давно занимается дискредитацией ВС РФ. В рекламном посте на украинском канале от 19 января указаны контакты физлица, Telegram-аккаунт которого привязан к британскому телефонному номеру", - рассказали ТАСС в силовых структурах.

В ходе дальнейшего анализа силовики выяснили, что фотографии в профиле этого физлица ему не принадлежат и скачаны со случайного аккаунта во "Вконтакте".

"Теперь мы имеем доказательства не просто связи Telegram-канала "Северный канал" с украинскими спецслужбами, но и связи с британскими НКО, ведущими подрывную деятельность на территории России", - добавили в силовых структурах.

Также силовики рекомендовали пользователям быть аккуратнее, прежде чем начинать общение с администраторами сомнительных Telegram-каналов.

В декабре 2025 года в силовых структурах сообщили ТАСС, что редакция украинского Telegram-канала "Северный канал", находящаяся в Сумах, публикует выдуманные факты о российских офицерах, после чего требует по 100-200 тыс. рублей за удаление постов. Этот канал выдавал себя за пророссийский и шантажировал офицеров ВС РФ с помощью фейков, использовал украинские аббревиатуры. Ранее Генеральная прокуратура РФ вынесла предписание этому Telegram-каналу. Продолжаются следственные действия.