В России растут запасы пресной воды

В мире при этом отмечается ее дефицит, отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запасы пресной воды в России не сокращаются, а растут, несмотря на общий водный дефицит в мире. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Ценность воды на планете Земля стремительно растет. Вот новый ключевой доклад ООН: мир перешел от состояния водного кризиса к состоянию глобального "водного банкротства", - сказал Титов. - 4 млрд человек испытывают острую нехватку воды как минимум один месяц в году; 3 млрд живут в районах, где общий объем водных запасов сокращается". По его словам, президент Ирана не в первый раз заявляет о необходимости перенести столицу из Тегерана ближе к южному побережью, одна из ключевых причин - дефицит воды, наравне с загрязнением воздуха и проседанием почвы.

"Барометр мировой экономики - Китай - поставил целью в предстоящие пять лет более чем на 10% сократить потребление воды в пересчете на единицу ВВП. А если какую-то цель перед собой ставит Китай, то она действительно значима, - продолжил спецпредставитель президента РФ. - Крупнейший потребитель пресной воды - сельское хозяйство (65-70%), на втором месте промышленность (около 20%) и коммунальное хозяйство (около 10%). Но на поле появился еще один жаждущий - ИИ".

"По разным подсчетам, для того, чтобы сгенерировать текст из 100 слов, ChatGPT потребляет от 500 мл до 1,5 л чистой воды, а диалог с нейросетью на 20-30 вопросов обходится миру в 1,5 л чистой воды, которую центры обработки данных используют для охлаждения оборудования", - обратил внимание он.

По словам Титова, между тем, водные ресурсы России в 2024 году превысили среднее многолетнее значение на 5%. "Наша страна - одна из немногих, где запасы пресной воды не сокращаются, а прирастают. Хоть не без проблем: 90% стока находится на севере и востоке, в то время как 70% населения и экономики сконцентрировано в европейской части, - сказал собеседник агентства. - Думаю, в будущем наша логистика - и внутренняя, и, главное, на экспорт - может немного измениться за счет новой статьи".