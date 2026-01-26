На Кубани главврача ЦРБ накажут за тараканов в лечебном учреждении

Ему было внесено представление об устранении нарушений закона

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура инициировала административное наказание главного врача Славянской ЦРБ Краснодарского края, где проверка с привлечением территориального отдела Роспотребнадзора выявила в лечебном учреждении тараканов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ранее в соцсетях женщина пожаловалась на обилие тараканов в детском отделении ЦРБ Славянска-на-Кубани, где она находится с ребенком. По ее словам, тараканы перемещаются по бортику детской кровати, постельному белью и стенам. Минздрав Краснодарского края подтвердил наличие тараканов в ЦРБ Славянского района.

"Межрайонной прокуратурой с привлечением Территориального отдела Роспотребнадзора организована проверка после распространения в сети "Интернет" видеозаписи, на которой в детском отделении ГБУЗ "Славянская ЦРБ" обнаружены тараканы. Инициировано привлечение должностного и юридического лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главврачу медицинского учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, в связи с чем инициировано проведение дезинсекции в детском отделении.