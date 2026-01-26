В Брянске спасатели обследовали почти 1 тыс. кв. м реки при поисках детей

Специалисты из Орловской области провели семь спусков

ОРЕЛ, 26 января. /ТАСС/. Спасатели из Орловской области обследовали порядка 955 кв. м реки Десна в Брянске, где провалились под лед двое детей 20 января. Было проведено семь спусков, каждый из которых занимал 50-55 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что на помощь в поисковой операции в Брянск были направлены представители Орловской и Калужской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

"Орловские спасатели осуществляли водолазные спуски для поиска провалившихся под лед детей. Всего было обследовано 955 кв. м под водой, проведено семь спусков. В среднем за один спуск водолаз проводил под водой 50-55 минут", - сказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что работа велась в тяжелейших условиях, на нее влияло сильное течение, захламленность грунта, наличие шуги, нулевая видимость, "поиски проводились буквально на ощупь". Кроме того, спасатели из Орловской области обеспечивали работу телеуправляемых подводных аппаратов, выпиливали лед для их погружения. "Сами аппараты использовали спасатели из Санкт-Петербурга и Ногинского спасательного центра", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что дальнейшая работа спасателей из Орловской области в Брянске не планируется, что связано со спецификой поисковой операции. "Привлечение орловцев к поискам будет зависеть от договоренности между регионами", - добавили в пресс-службе.

В единую дежурно-диспетчерскую службу 20 января обратился очевидец, который рассказал, что видел, как под лед провалились двое несовершеннолетних. На место происшествия выехали спасатели. На месте трагедии наблюдается сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед.