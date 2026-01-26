В городах России пройдут мероприятия в день памяти жертв Холокоста

Одним из ключевых событий станет всероссийская сетевая акция "Свеча памяти"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается во вторник множеством мемориальных мероприятий по всей стране. В их числе - всероссийская сетевая акция "Свеча памяти" и вручение премии "Хранитель памяти" Российского еврейского конгресса.

Как рассказали ТАСС в Российском еврейском конгрессе, премия "Хранитель памяти" присуждается людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о Холокосте, в числе ее номинантов - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие политические, общественные и культурные деятели.

Ранее президент конгресса Александр Генцис в беседе с ТАСС предложил россиянам принять участие в посвященных Холокосту памятных мероприятиях, отметив значимость переживания чужой скорби для укрепления единства и дружбы народов страны.

Дата Международного дня памяти жертв Холокоста связана с тем, что 27 января 1945 года советские войска освободили Освенцим (немецкое название - Аушвиц), находившийся на территории Польши. За время работы этого крупнейшего нацистского концлагеря в нем были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

День памяти жертв Холокоста в городах России

27 января в Еврейском культурном центре "Звезда Севера" в Архангельске состоится вечер памяти жертв Холокоста, пройдут концерт и акция "Свеча памяти". В центре открыта выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", где представлены документы и фотографии о судьбе евреев, ставших жертвами геноцида в годы Второй мировой войны. Здесь собраны редкие артефакты, документы и фотоматериалы, отражающие глубину трагедии.

1 февраля в петербургской синагоге состоится концерт "Хрустальная мелодия", посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда и Международному дню памяти жертв Холокоста. Камерный оркестр под управлением Максима Алексеева исполнит произведения Чайковского, Барбера, Шостаковича, Грига, Уильямса. В исполнении петербургских артистов прозвучат стихи Андрея Вознесенского, Юрия Левитанского, Наума Коржавина, Александра Володина, Вадима Шефнера, Семена Смелянского. 4 февраля в большом зале филармонии им. Дмитрия Шостаковича состоится концерт "Желтые звезды". В этом году он пройдет в 11-й раз. На вечере выступят академический симфонический оркестр филармонии под управлением Владимира Альтшулера, оперные звезды Надежда Павлова, Наталия Ляскова, Сергей Годин, лауреаты Международного конкурса имени Чайковского скрипач Даниил Коган и виолончелист Иван Сендецкий, а также пианист Алексей Гориболь.