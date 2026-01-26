МО РФ запустило мультимедийный проект ко дню памяти жертв Холокоста

В него вошли рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть", приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Читайте также Международный день памяти жертв Холокоста. Советские войска освободили Освенцим

"К Международному дню памяти жертв Холокоста Минобороны России запускает мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть" с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в архивах представлены новые материалы, рассказывающие о массовом и жестоком уничтожении немецкими и румынскими захватчиками представителей различных групп населения по этническим и социальным признакам - евреев, поляков, цыган и советских военнопленных. Также собраны свидетельские показания о преступлениях, совершенных нацистами в концлагерях, о зверствах литовской эсэсовской организации "Смовчики", а также докладные записки, донесения, справки, информационные сводки, газетные вырезки, материалы расследований военной прокуратуры и другие документы, ранее не представленные широкой общественности.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором на тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.