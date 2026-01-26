Минобороны: нацисты превратили Славуту в "фабрику смерти" в годы войны

В военном ведомстве подчеркнули, что развернувшиеся в городе ужасы были лишь частью общей картины от происходившего на оккупированной немцами территории Украинской ССР

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Город Славута в Хмельницкой области Украинской ССР стал "фабрикой смерти" с приходом туда вермахта. Об этом говорится в документальных материалах, опубликованных Минобороны России в рамках проекта "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть" к Международному дню памяти жертв Холокоста.

"Славута, некогда цветущий украинский городок, с приходом немецко-фашистских захватчиков был превращен в центральный концентрационный лагерь. "Фабрика смерти" - так называли советские люди это страшное место. Два пути ожидали попавшего в этот ад - могила или немецкая каторга. Свыше 120 тыс. советских людей - военнопленных и мирных жителей - были убиты, замучены и истерзаны в "гросслазарете Славута" гитлеровцами", - привели в Минобороны статью "Лагерь пыток и смерти" о концлагере из газеты 1-го Украинского фронта "За честь Родины" от 17 марта 1944 года.

В военном ведомстве подчеркнули, что развернувшиеся в Славуте ужасы были лишь частью общей картины от происходившего на оккупированной немцами территории республики. "Организованный как "фабрика смерти", лагерь в Славуте стал частью обширной сети нацистского террора, раскинувшейся по всей Украине. Система уничтожения и эксплуатации людей продолжала расширяться на восток, захватывая крупные города", - пояснили там.

Кроме того, в министерстве рассказали о Дарницком лагере военнопленных, который создали нацисты в пригороде Киева.

"Количество военнопленных, находившихся в Дарницком лагере, к концу 1941 года доходило до 40 тыс. человек. В августе 1942 года было 8-10 тыс. человек. <…> По национальному составу военнопленные, находившиеся в Дарницком лагере осенью 1941 года, составляли до 70% украинцев. К августу 1942 года в лагере русских и белорусов было примерно 40%, украинцев - 40% и остальные 20% - различные национальности", - привели в ведомстве справку начальника 1-го отделения 4-го отдела УСО НКВД СССР от 24 ноября 1942 года о положении военнопленных Красной армии в Дарницком лагере.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором на тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.