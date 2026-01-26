Минобороны: румыны установили в Одессе режим террора в годы войны

Еврейское население города "стало мишенью" военной администрации, следует из проекта Минобороны России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Румынские войска установили террористическую военную диктатуру в Одессе во время ее оккупации. Это следует из проекта Минобороны России "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть" к Международному дню памяти жертв Холокоста.

"В первые же дни оккупации Одессы командование румынских войск установило режим террора с многочисленными изъятиями имущества, грабежами, изнасилованиями и разрушениями. Как и ожидалось, еврейское население Одессы вскоре после установления румынской военной администрации стало мишенью новых правителей", - заявили в российском военном ведомстве.

Там привели в качестве примера приказ командующего 10-й пехотной дивизией генерала Константина Трестиоряну, вследствие которого ночью 22-23 октября 1941 года были организованы репрессии. Впоследствии, было "подавлено" не менее 18 тыс. евреев из гетто, а в каждом секторе полка повешено не менее 100 евреев.

Кроме того, в ходе немецко-румынской оккупации в селе Доменевка люди еврейского происхождения были заперты "в свинарнике" без пищи. "Люди заживо гнили, умирали от голода и эпидемиологических заболеваний. Трупы умерших не убирались. Наконец, фашистские изверги подожгли свинарники. В пламени пожара сгорели и трупы, и оставшиеся в живых старики, женщины и дети. Таким образом, при содействии начальника лагеря, изменника родины Казакевича, в селе Доменевка было истреблено 42 тыс. евреев", - говорится в акте начальника политотдела 57-й армии от 1 июня 1944 года о массовом истреблении еврейского населения немецкими и румынскими захватчиками в специальных лагерях в Одесской области.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором на тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.