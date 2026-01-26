МО РФ: нацисты заставляли цыган выбирать между концлагерем и стерилизацией

В опубликованных Минобороны архивных материалах также содержатся свидетельские показания немецких перебежчиков, которые рассказывали о зверствах немцев в годы войны

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нацисты во время Второй мировой войны заставляли цыган выбирать между стерилизацией и заключением в концентрационные лагеря. Об этом говорится в рассекреченных архивных документах Минобороны РФ, опубликованных в рамках мультимедийного проекта "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть".

"В 1943 году, в ноябре месяце, в город Шнайдемюль из Берлина прибыла комиссия гестапо. Она проводила работу по выяснению генеалогии (родословной) жителей города. В процессе работы комиссии главы семейств цыган получили повестки из гестапо с предложением явиться. Их подвергли тщательному опросу, стремясь выяснить их родословную, начиная от предков. <...> Через месяц их вызывали снова и предъявили решение этой комиссии: так как они не принадлежат к арийской расе, они должны отправиться в концентрационный лагерь или подвергнуться стерилизации. Цыгане сначала решили отправиться в лагерь, но впоследствии, когда они узнали, что в лагерях цыган уничтожают, лишь три семьи отправились в лагерь, а пять семей, жалея своих детей, согласились на стерилизацию", - говорится в докладной записке советского офицера о событиях в концлагере Освенцим.

В опубликованных Минобороны архивных материалах также содержатся свидетельские показания немецких перебежчиков, которые рассказывали о зверствах немцев в годы войны. Так, согласно показаниям обер-ефрейтора Генриха Аннаса, в лагере постоянно стоял "своеобразный" запах, который, как он позже выяснил, исходил от крематориев, где сжигали останки убитых узников.

Согласно показаниям другого перебежчика, Иоганна Галонска, нацисты обманом отправляли пленных в помещения, где те должны были мыться, но вместо воды через умывальные краны пропускали ядовитый газ. "Мой отец работал в лагере в Аушвиц (близ Катовиц). Он рассказал мне об этом лагере чудовищные вещи. Говорят, что изнуренных и негодных для работы пленных немцы вводят в так называемые умывальни, предлагают им раздеться под предлогом того, что им надо "освежиться", и пускают через умывальные краны газ. Затем трупы сжигают в специальных печах", - рассказал Галонск, слова которого были зафиксированы в информационной сводке 7-го отдела политуправления 2-го Белорусского фронта.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором на тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.