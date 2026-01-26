Минобороны РФ: в Освенциме к лету 1943 года убивали до 4,4 тыс. человек в сутки

Для этого нацисты использовали пестицид "Циклон-Б"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нацисты убивали порядка 4,4 тыс. заключенных концентрационного лагеря Освенцим за сутки к лету 1943 года. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в рамках мультимедийного проекта "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть".

"Убойная мощь лагеря достигла чудовищного, поистине индустриального масштаба после ввода в строй к лету 1943 года четырех крематорно-газовых комплексов в Биркенау. Их совокупная производительность позволяла сжигать до 4,4 тыс. человек в сутки. Технология убийства была основана на применении пестицида "Циклон-Б" - его гранулы, попадая в воздух, выделяли смертельный газ. Впервые нацисты опробовали его в Аушвице еще в сентябре 1941 года в подвале блока 11, где отравили 600 советских военнопленных и 250 польских заключенных", - рассказали в Минобороны.

В рамках проекта российское военное ведомство рассекретило документы из фондов Центрального архива, в которых содержатся новые данные о военных преступлениях, совершенных нацистами в годы Второй мировой войны. Среди опубликованных материалов имеются показания свидетелей, которые в числе первых увидели освобожденных узников Освенцима. "По всем дорогам из Бжезинки, Освенцима, Моновице, Дворы и далее на север и восток тянутся бесконечные вереницы людей, освобожденных Красной Армией из этого лагеря смерти. Они истерически плачут, когда с ними заговаривают бойцы и офицеры Красной Армии; их благодарность невозможно выразить словами", - говорится в донесении политуправления 1-го Украинского фронта от 29 января 1945 года, рассекреченном Минобороны РФ.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором на тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.