МО РФ: Сталинград заставил нацистов заметать следы своих зверств в Треблинке

В проекте Минобороны говорится, что нацисты задумались о расплате за свои преступления, совершенные в лагере смерти

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Победа Красной армии в сталинградской битве заставила нацистов задуматься о расплате за свои преступления, совершенные в лагере смерти в Треблинке. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны России "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть" с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

"Тела убитых узников сначала закапывали в больших коллективных могилах, но весной 1943 года, после посещения лагеря рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, в нем были установлены кремационные печи. Гиммлер приказал все тела убитых выкопать и сжечь, а вновь убиваемых сжигать, а не закапывать", - говорится в архивных материалах ведомства.

В них приводятся выводы о причинах, побудивших Гиммлера отдать приказ о кремации тел, несмотря на сложность этой процедуры. Эти выводы сделал корреспондент "Красной звезды" Василий Гроссман в своей книге "Треблинский ад": "Причина была лишь одна - сталинградская победа Красной Армии. Видно, ужасна была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате, если сам Гиммлер прилетел самолетом в Треблинку и приказал срочно заметать следы преступлений, совершаемых в 60 километрах от Варшавы. Такое эхо вызвал могучий удар русских, нанесенный немцам на Волге".

В Минобороны РФ напомнили, что 2 августа 1943 года в лагере Треблинка-2 вспыхнуло восстание, ставшее одним из символов сопротивления нацистской политике геноцида. Часть узников сумела бежать, многие из них были пойманы и убиты, но 54 спасшихся смогли дать свидетельские показания после перехода территории под контроль Красной Армии. Сам лагерь, в котором за период с июля 1942 по август 1943 года были жестоко уничтожены более 800 тыс. человек, как и планировалось нацистами, был ликвидирован.