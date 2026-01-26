МО РФ: в лагерь Треблинка нацисты ежедневно привозили по 60-70 вагонов узников

Это продолжалось с июля 1942 года по август 1943 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нацистский лагерь смерти Треблинка ежедневно принимал по 60-70 вагонов узников в течение всего времени его существования. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны России "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть" с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

"Эшелоны с "пассажирами" беспрерывно шли в Треблинку в течение всего времени его существования - с июля 1942 года по август 1943 года. Как свидетельствовал бывший узник Бренер Хейнех, в лагерь ежедневно привозили по 60-70 вагонов евреев. Весь день были слышны крики, плач детей и взрослых", - говорится в документах.

Как следует из свидетельских показаниях о злодеяниях, чинимых немцами в польском и еврейском лагерях в Треблинке, каждый эшелон составлял 6 тыс. человек. За один раз в лагере убивали 5 тыс. человек. Оставшаяся тысяча нагих людей подвергалась издевательствам и пыткам.

Отмечается, что поезда, прибывавшие в Треблинку-2 из Западной Европы, внешне ничем не выдавали своей страшной цели. Они шли без вооруженной охраны, с обычной поездной бригадой, в составе были спальные вагоны и вагоны-рестораны, а пассажиры - зачастую целые семьи - брали с собой объемные чемоданы и запасы еды, как будто отправлялись в обычную поездку.

"Железнодорожная ветка была проведена на территорию самого лагеря, и взору прибывающих эшелонами заключенных открывалась панорама, создающая видимость транзитной станции: перрон, указатели "На Белосток", "На Волковыск", "Касса", "Телефон-телеграф", "Расписание поездов" и т. д. Всей этой бутафорией немцы пытались скрыть истинное назначение этого чудовищного по своему замыслу и функции предприятия", - отмечается в расследовании военной прокуратуры 65-й армии о злодеянии немцев от 27 сентября 1944 года.

Лагерь смерти Треблинка

В материалах уточняется, что лагерь смерти в Треблинке включал три зоны: жилую, приемную и зону уничтожения. Последняя сначала представляла собой кирпичное здание с тремя газовыми камерами, позже к ним добавились еще десять. "В особом отделении перед входом в баню сидели парикмахеры и врачи. Одни снимали с женщин волосы, другие с щипцами в руках просматривали рот каждого и вырывали золотые зубы. <…> Людей насильно вталкивали в "баню", дверь плотно закрывали железным засовом, унтершарфюрер подавал знак, и "банщик" включал машину смерти. Сначала "баня" имела всего три отделения и вмещала в себя всего 1 200 человек. Такая "пропускная способность" не удовлетворяла немцев, и они очень скоро возвели новое, такое же черное помещение, только в три раза больше. Десять минут, и люди, находившиеся в "бане", умирали в страшных муках", - приводится страшная статистика в статье "Лагерь смерти в Треблинке" на страницах газеты "Красная Армия" от 9 сентября 1944 года.