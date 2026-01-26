ФСБ обнародовала архив об истреблении нацистами узников концлагеря Майданек

Сотрудники контрразведки "Смерш" проводили розыск и фильтрацию военнопленных и выявляли лиц, виновных в зверствах по отношению к советским военнопленным и мирным жителям

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. ФСБ России к Международному дню памяти жертв Холокоста обнародовала рассекреченные документы об аресте двух эсэсовцев Яронима Купотаса и Владимира Меркевичаса, участвовавших в истреблении узников концлагеря Майданек, находившегося на окраине польского города Люблина. Среди них спецсообщение об их аресте начальнику управления контрразведки (УКР) "Смерш" 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту Зеленину и протокол допроса рядового германской армии Вольтерса.

Читайте также Международный день памяти жертв Холокоста. Советские войска освободили Освенцим

Майданек, первоначально носивший название концентрационный лагерь войск СС "Люблин", был одним из самых жутких гитлеровских лагерей смерти. Его узники были освобождены 23 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции войсками 1-го Белорусского фронта Красной армии под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Сотрудники контрразведки "Смерш" проводили розыск и фильтрацию военнопленных и выявляли лиц, виновных в зверствах по отношению к советским военнопленным и мирным жителям. В ноябре 1944 года они задержали и арестовали Купотаса и Меркевичаса, которые дали подробные показания об истреблении узников Майданека.

Невыносимый режим

Купотас, как следует из спецсообщения, был рядовым солдатом батальона СС при лагере, на территории которого существовало 20 больших бараков, а сам лагерь постоянно расширялся. В нем содержались люди разных национальностей, которых немцы привозили из оккупированных ими стран. "В лагерь "Смерти" ежедневно поступало до 300 человек, которые подвергались уничтожению путем различных методов и способов. Для лиц, находившихся в лагере, был создан невыносимый режим, от которого люди сотнями умирали, трупы умерших от невыносимого режима впоследствии сжигались в специально приспособленных для этого печах", - рассказал на допросе эсэсовец.

Он лично принимал участие в истреблении узников концлагеря. "Находясь на службе в батальоне СС при Люблинском лагере "Смерти", я принимал непосредственное участие в зверском истреблении населения, содержавшегося в этом лагере. <...> Евреев, которые были физически слабы и не могли работать, я лично подвергал избиению прикладом имевшейся у меня винтовки. <...> В августе месяце 1942 года под руководством лейтенанта Рачкус я в числе 11 солдат из нашего батальона принимал непосредственное участие в расстреле 90 человек евреев", - сказал он на допросе. Он же участвовал в расстреле евреев, пытавшихся бежать. Осенью 1942 года он и еще трое эсэсовцев убили четырех узников. Спустя две недели они расстреляли 8 человек, уклонявшихся от работ.

Держать в строжайшей тайне

Меркевичас также служил рядовым в батальоне СС при лагере. Когда он поступил туда на службу, командир роты Казакевичас зачитал инструкцию, в которой говорилось, что "каждый солдат должен хорошо нести службу по охране лагеря, не допуская ни одного случая побега". "В инструкции было строгое предупреждение о том, чтобы держать в строжайшей тайне все то, что мы будем видеть в лагере и особенно процесс уничтожения заключенных", - приводится в спецсообщении выдержка показаний Меркевичаса.

Он "неоднократно принимал участие в сопровождении на работу групп заключенных" и "конвоировал со станции в расположение лагеря "Смерти" вновь прибывших лиц". "Мне неоднократно приходилось вести охрану печи, в которой производилось сжигание трупов замученных и расстрелянных граждан", - сказал эсэсовец.

Купотас и Меркевичас были приговорены к высшей мере наказания.

"Концлагерь первого сорта"

Захваченный в плен под Нарвой в июле 1944 года рядовой германской армии Ганс Вольтерс, с 1937 по 1941 год проходивший службу в комендатуре концлагеря в Дахау, в ходе следствия, которое проводили сотрудники УКР "Смерш" Ленинградского фронта, дал показания о концлагерях Германии, в том числе и о Майданеке. "В нашей среде шли разговоры о том, что там царит наиболее зверский режим, а именно говорили, что там заключенных морят газом в "душегубках", массами расстреливают, морят голодом. Этот лагерь называли "концлагерь первого сорта". В тот лагерь направлялись исключительно иностранцы. Там же производились массовые расстрелы", - рассказал Вольтерс.

За время существования концлагеря Майданек с октября 1941 по июль 1944 года, по данным израильского Института Катастрофы и героизма "Яд ва-Шем", узниками концлагеря смерти стали около 500 тыс. человек 54 национальностей из 28 стран. Из них около 360 тыс. погибли.