Глава "Рувики" не планирует делать печатную версию энциклопедии

Развитие проекта будет сосредоточено на цифровой версии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Развитие онлайн-энциклопедии "Рувики" будет сосредоточено на цифровых форматах, выпуск печатной версии не планируется. Об этом сообщил в интервью ТАСС основатель проекта Владимир Медейко.

"Книжки мы выпускать точно не планируем", - сказал Медейко.

По его словам, для проекта очень ценно принять библиотеку материалов Большой российской энциклопедии. Они будут выделены в отдельный раздел, к которому будет доступ у всех пользователей.

