В Крыму рассказали о бизнесменах, пытающихся обойти закон о смене вывесок на латинице

Некоторые предприниматели стали регистрировать товарные знаки на английском языке

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Часть бизнесменов в Республике Крым пытаются обойти закон о смене вывесок на латинице, срочно регистрируя товарные знаки на английском языке. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя госсовета Республики Крым Сергей Цеков.

Федеральный закон о русификации брендов запрещает с 1 марта 2026 года вывески, указатели и информационные таблички на иностранных языках. Для оформления вывесок могут применяться государственные языки республик или иные языки народов Российской Федерации. Запрет не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки. Нарушителям грозят штрафы.

"По закону, который вступает в силу с 1 марта, все вывески должны будут заменены. Сейчас работа эта проходит. Мы сталкиваемся с тем, что упертые предприниматели кинулись регистрировать торговые марки, чтобы оставить вывеску на иностранном языке", - сказал Цеков.