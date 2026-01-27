Матвиенко: преступления нацистов против человечества не имеют срока давности

Важно помнить уроки прошлого, противостоять идеям превосходства и исключительности, говорится в обращении председателя Совета Федерации по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чудовищные преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не должны быть забыты и повторяться в будущем. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Читайте также Международный день памяти жертв Холокоста. Советские войска освободили Освенцим

"В этот день мы склоняем головы, вспоминая убитых в концентрационных лагерях, в результате нацистских карательных операций. Гитлеровская машина массового истребления не знала пощады, в немыслимых актах геноцида уничтожала военнопленных и гражданское население, не жалея стариков, женщин и детей. <...> Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не забудутся и не должны повториться", - написала Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Важно помнить уроки прошлого, противостоять идеям превосходства и исключительности, пресекать проявления расизма и ксенофобии, попытки возрождения нацизма и национализма в любых формах, отметила Матвиенко. "Мы, потомки великого поколения победителей, находимся в авангарде этой борьбы и никогда не отступим. Опираясь на традиционные ценности, уникальное культурное и духовное наследие, укрепляя сплоченность и единство нашего многонационального народа, россияне продолжат твердо отстаивать свои интересы, оберегать историческую правду и справедливость", - заключила она.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (в Польше, в 60 км к западу от Кракова) - самый крупный нацистский концентрационный лагерь. Там погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, 90% из которых - евреи.