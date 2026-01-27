Матвиенко: преступления нацистов против человечества не имеют срока давности
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чудовищные преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не должны быть забыты и повторяться в будущем. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
"В этот день мы склоняем головы, вспоминая убитых в концентрационных лагерях, в результате нацистских карательных операций. Гитлеровская машина массового истребления не знала пощады, в немыслимых актах геноцида уничтожала военнопленных и гражданское население, не жалея стариков, женщин и детей. <...> Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не забудутся и не должны повториться", - написала Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.
Важно помнить уроки прошлого, противостоять идеям превосходства и исключительности, пресекать проявления расизма и ксенофобии, попытки возрождения нацизма и национализма в любых формах, отметила Матвиенко. "Мы, потомки великого поколения победителей, находимся в авангарде этой борьбы и никогда не отступим. Опираясь на традиционные ценности, уникальное культурное и духовное наследие, укрепляя сплоченность и единство нашего многонационального народа, россияне продолжат твердо отстаивать свои интересы, оберегать историческую правду и справедливость", - заключила она.
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (в Польше, в 60 км к западу от Кракова) - самый крупный нацистский концентрационный лагерь. Там погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, 90% из которых - евреи.