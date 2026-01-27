Более 5 тыс. крымских учителей прошли курсы, посвященные событиям Крымской весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. учителей Республики Крым прошли курсы по истории Крымской весны, сообщил ТАСС депутат государственного совета региона, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования профессор Александр Рудяков.

"Уже 5 тыс. наших учителей прошли курсы по Крымской весне. Мы поставили себе цель к нашим святым мартовским датам (годовщине воссоединения Крымского полуострова с РФ - прим. ТАСС) сделать так, чтобы подавляющее большинство учителей истории, обществознания, советников по воспитательной работе и завучей прошли эти курсы. Мы надеемся, что взгляд на Крымскую весну будет таким, какой он должен быть - крымским, российским. Курсы не столько о датах и хрониках, сколько о важнейшем цивилизационном выборе крымчан в переломный момент истории полуострова", - сказал он. Александр Рудяков добавил, что курсы для учителей бесплатные.

Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.