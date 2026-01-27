В Госдуму внесут законопроект о ежеквартальной индексации пенсий

Коэффициент индексации будет определяться правительством

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о ежеквартальной индексации пенсий. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях" и закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Коэффициент индексации, согласно документу, будет определяться правительством РФ.

"Не успевают пенсионеры получить прибавку с учетом роста цен за предыдущий год, как новое подорожание продуктов и лекарств тут же "съедает" все повышение. Словно магазины, торговые сети ждут, что у людей старшего возраста появится чуть больше денег, чтобы их "поскорей забрать", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, принятие законопроекта будет способствовать повышению социальной защиты граждан старшего поколения и иных получателей пенсий, укреплению доверия граждан к пенсионной системе за счет понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности пенсионных выплат.