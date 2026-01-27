Легойда назвал двухлетнюю подготовку к ЕГЭ для ученика "до обидного мелкой задачей"

Такая "задача" не способствует развитию мозга и формированию у ученика старшей школы понимания о сложности и нелинейности жизненных процессов, подчеркнул председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Двухлетняя подготовка к сдаче ЕГЭ является для ученика старшей школы "до обидного мелкой задачей", не способствующей развитию его мозга и формированию у него понимания о сложности и нелинейности жизненных процессов. Об этом в специальном интервью ТАСС ко Дню студента рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО МИД России и университета "Сириус" Владимир Легойда.

Читайте также Школьные экзамены: что нужно знать родителям и ученикам

"Ян Амос Коменский, создатель школьной классно-урочной системы, говорил, что задача воспитания, то есть образования в нашем понимании - это подготовка человека к вечной жизни. Но когда ты готовишь человека к вечной жизни, вряд ли ты будешь его оценивать по написанному тексту, тут нужно решать немного другие задачи. Поэтому, конечно, когда ребенок приходит в 10-й класс и понимает, что дальше он два года будет готовиться к сдаче ЕГЭ, (для него - прим. ТАСС) это какая-то до обидного мелкая задача", - сказал он.

По его словам, проблема сдачи ЕГЭ заключается не только в том, что решение однотипных заданий в течение двух лет - "это очень много для мозга молодого человека", но и в том, что подготовка к ограниченному числу предметов разрушает сложность восприятия мира. "Подросток готовится только к нескольким тестовым заданиям. Допустим, он идет на журфак, на истфак, на филологический - зачем ему физика, математика, география? А затем, чтобы понимать, что есть разные подходы к этому миру, разные взгляды на этот мир. А химику важно понимать, что есть филология и есть великая литература, которая показывает нам, что жизнь нелинейна, нерациональна и сложна", - добавил профессор.

"И о каком полноценном полученном здесь знании можно говорить?", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 27 января в 12:00 мск.