Лидеры еврейской общины РФ приняли участие в событиях Дня памяти жертв Холокоста

Главный раввин России Берл Лазар отметил, что память о Холокосте является для евреев "необходимой"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в Международный день памяти жертв Холокоста приняли участие в возжигании памятных свечей и возложении цветов к памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве.

"Память о Холокосте - это не только воспоминание о трагедии, но и о героях, которые раскрыли нам самое лучшее, что есть в человеке. И если речь зашла о героях, нельзя не сказать о солдатах Красной армии, которые освобождали Европу от нацистов, которые освобождали евреев в концлагерях и гетто. Сколько советских солдат полегло, чтобы спасти невинных людей от газовых камер, печей и крематориев? Сколько подвигов было совершено, чтобы уничтожить гитлеровский рейх? Мы будем вечно помнить этих солдат и вечно будем им благодарны", - сказал перед церемонией зажигания памятных свечей главный раввин России.

Он отметил, что память о Холокосте является для евреев "необходимой". "Она должна всегда оставаться с нами, как бы это ни было для нас горько. Главное - передать эту память подрастающему поколению, нашим детям и внукам", - добавил раввин.

"История Холокоста учит нас, что путь от слова к насилию может быть короче, чем кажется. Именно поэтому равнодушие к ненависти очень опасно - оно создает пространство, в котором зло чувствует себя допустимо. Сегодня, вспоминая погибших, мы берем на себя обязательство сопротивляться обезличиванию, защищать ценность каждой жизни, говорить вслух тогда, когда молчание становится соучастием. Пусть память о всех погибших будет благословенна. Пусть человечество найдет в себе силы не повторять этот путь", - подчеркнул в своем слове президент ФЕОР.

Дата Международного дня памяти жертв Холокоста связана с тем, что 27 января 1945 года советские войска освободили Освенцим (немецкое название - Аушвиц), находившийся на территории Польши. За время работы этого крупнейшего нацистского концлагеря в нем были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.