Испания выделит €20 млн на помощь потерпевшим при ж/ д аварии в Андалусии

Жертвы не могут ждать получения финансовой помощи, которая позволила бы им справиться с медицинскими расходами, психологической помощью и поездками, отметил министр транспорта Оскар Пуэнте

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило указ о выделении помощи на сумму около €20 млн потерпевшим при железнодорожной катастрофе в автономном сообществе Андалусии. Об этом заявил на пресс-конференции министр транспорта Оскар Пуэнте.

"Жертвы не могут ждать, как это случалось в авариях прошлых лет, получения финансовой помощи, которая позволила бы им справиться с медицинскими расходами, психологической помощью и поездками, - отметил глава ведомства. - В общей сложности, с учетом помощи и задатков, сумма составляет €20 млн".