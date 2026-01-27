"Страна": украинцы желают Зеленскому адекватности и скорейшего изгнания

Среди вариантов подарка на прошедший день рождения Владимира Зеленского жители Украины назвали деловой костюм для зарубежных поездок и книги по политической философии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Жители Украины на прошедший день рождения Владимира Зеленского пожелали ему адекватности, эмпатии к людям и скорейшего изгнания. Об этом сообщило издание "Страна".

Согласно опросу среди населения, видеофрагменты которого опубликовало издание, жители Украины в основном желали на день рождения Зеленского, который прошел 25 января, завершения срока полномочий (официально его полномочия на посту президента истекли в 2024 году), советовали ему принять таблетки от головы, проявить адекватность, продемонстрировать эмпатию к людям, которые замерзают. "Ему тепло, а мы все замерзаем. Он бы воевал и воевал", - отметила жительница Украины.

Среди вариантов для подарка Зеленскому также были названы деловой костюм для зарубежных поездок и книги по политической философии вроде "Государя" Никколо Макиавелли. Также украинцы указывали более радикальные варианты пожеланий. "Персональное место в крематории", - сказал один из жителей Украины, одетый в военную форму.

В последнее время в разных социологических исследованиях Зеленский, согласно выбору населения Украины, значительно уступает место своим политическим оппонентам. По результатам опроса Киевского международного института социологии 19 января, Зеленский в рейтинге доверия среди украинцев уступил послу Украины в Великобритании, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Кроме того, среди украинских депутатов также есть призывы к Зеленскому уйти в отставку. В декабре 2025 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предложил Зеленскому не думать о возможных будущих выборах в стране, а уйти в отставку.