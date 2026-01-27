В Ленобласти молодоженам начнут дарить туры по региону

Дополнительными условиями получения являются возраст обоих супругов не старше 35 лет и заключение брака впервые для каждого из них

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Туры по Ленинградской области будут получать с 1 февраля 2026 года молодые пары, заключившие брак в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Свадебный подарок ленинградским молодоженам подготовила администрация Ленинградской области - настоящее путешествие по родному региону. С 1 февраля 2026 года пары, вступающие в брак в регионе, смогут получить подарочную карту на тур по области", - говорится в сообщении.

Подарочная карта вручается в день регистрации брака в ЗАГСе Ленобласти. Дополнительными условиями получения являются возраст обоих супругов не старше 35 лет и заключение брака впервые для каждого из них. На тур также могут претендовать пары, поженившиеся с 1 августа 2025 года. Для этого им нужно обратиться в орган ЗАГС.

"Подарок вручается в день свадьбы. Пары, которые поженились ранее, могут обратиться в ЗАГС за картой. Проект реализуется по поручению губернатора Александра Дрозденко", - отметила председатель комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова.

Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти количество разводов сократилось на 22%, а более 3 тыс. пар стали многодетными родителями - у них родился третий или последующий ребенок.