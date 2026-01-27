Нарышкин поздравил Беглова с годовщиной освобождения Ленинграда от блокады

Директор Службы внешней разведки отметил, что эта дата знаменует стойкость и необычайную силу духа советского народа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дата освобождения Ленинграда от фашисткой блокады знаменует мощь и величие русского оружия, стойкость и необычайную силу духа советского народа. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от меня лично примите поздравления с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года с окончательным снятием блокады была перевернута одна из страшнейших страниц в истории Великой Отечественной войны, города и нашей Родины. Дата освобождения знаменует мощь и величие русского оружия, самопожертвование и самоотверженность, упорство, стойкость и необычайную силу духа советского народа", - говорится в размещенном на сайте СВР РФ поздравлении Нарышкина в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Директор СВР подчеркнул, что вечный подвиг бойцов и простых горожан в освобождении Ленинграда доказал всему миру, что нет такой силы, которая бы заставила русский народ склонить голову перед иноземными захватчиками. "Сегодня мы глубоко чтим наших героев-освободителей и низко склоняем головы перед памятью сотен тысяч погибших ленинградцев во время фашистского геноцида, длившегося долгие 872 дня. Вечный подвиг бойцов и простых горожан сыграл важнейшую роль в защите, освобождении города и будущей Победе в той страшной войне. Он доказал всему миру, что нас невозможно сломить и нет такой силы, которая бы заставила русский народ склонить голову перед иноземными захватчиками, что мы всегда выстоим, сохраняя даже в самые темные времена надежду в своем сердце", - отметил он.

Нарышкин также пожелал ясного неба и процветания всем жителям Санкт-Петербурга.