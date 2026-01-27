Маск согласился с Дуровым, что WhatsApp небезопасен

Команда сооснователя Telegram проанализировала, как WhatsApp реализует свое шифрование, и обнаружила множество возможностей для атак на приложение

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Илон Маск выразил согласие с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который ранее заявил о небезопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

"Правда", - прокомментировал Маск в X пост Дурова, который тот опубликовал 26 января. В нем создатель Telegram заявил, что "нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году". Он отметил, что его команда проанализировала, как WhatsApp реализует свое шифрование, и обнаружила множество возможностей для атак на приложение.