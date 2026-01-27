В Бишкеке и Ереване АНО "Евразия" провела акции памяти защитников Ленинграда

В рамках мероприятий прошли возложения цветов к памятникам, уроки мужества, показ документального кино и поздравления блокадников

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Акции памяти защитников Ленинграда "БлокАда 872", организованные АНО "Евразия", прошли 27 января в Армении и Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В рамках акции в Бишкеке состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику блокадникам Ленинграда в Парке Победы с участием представителей Минобороны республики. В более чем 50 школьных классах по всей стране прошли уроки мужества.

В Ереване памятные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу "Детям блокадного Ленинграда" в парке имени Ваагна Давтяна, организованного совместно с Россотрудничеством и посольством РФ. В офисе АНО "Евразия" прошли уроки мужества и показ документального фильма о событиях зимы 1942 года. Волонтеры провели акцию "Блокадный хлеб", а в рамках инициативы "Забыть, но помнить!" представители Ассоциации лидеров Евразии поздравили блокадников.

"Мы вспоминаем тот вклад, который привнесли народы Советского Союза в нашу общую Победу, в том числе вклад армянского народа, который отправил на поля войны 600 тыс. своих сыновей", - подчеркнул во время церемонии возложения цветов посол России в Армении Сергей Копыркин.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, - стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось ровно год спустя, 27 января 1944 года.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".