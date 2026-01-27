К Макрону негативно относятся почти 80% опрошенных французов

Исследование социологических служб Odoxa и Mascaret показало, что у главы правительства Франции Себастьена Лекорню поддержки немного больше - 33% против 23% у президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Petros Karadjias

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вызывает негативные эмоции у 77% французов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическими службами Odoxa и Mascaret по заказу парламентского телеканала Public Senat.

При этом только 23% опрошенных считают Макрона "хорошим президентом".

В то же время глава правительства Франции Себастьен Лекорню пользуется чуть большей популярностью у французов. 33% респондентов считают его "хорошим премьером". Недовольны главой кабмина 65% участников исследования, тогда как 2% затруднились ответить.

Опрос проводился онлайн 21 и 22 января. В нем приняли участие 1 005 французов в возрасте старше 18 лет.