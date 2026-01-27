В Минске в День освобождения Ленинграда от блокады прошла памятная акция

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Российские дипломаты приняли участие в акции "Никто не забыт, ничто не забыто", которая состоялась в Минском государственном дворце детей и молодежи в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Белоруссии.

Мероприятие посетили члены общественного объединения "Белорусский союз блокадников Ленинграда", представители Россотрудничества, активисты организаций российских соотечественников, курсанты, кадеты, жители и гости столицы республики. "Вниманию гостей была представлена фотовыставка "Я говорю с тобой из Ленинграда", рассказывающая живую историю осажденного города и его жителей", - говорится в тексте.

Перед началом концерта-реквиема было зачитано послание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, адресованное ветеранам, участникам обороны и жителям блокадного города, проживающим за рубежом. "27 января - особенная дата для всех нас. Не имеющий аналогов в мировой истории бессмертный подвиг ленинградцев, участников обороны города на Неве никогда не будет предан забвению. Их самоотверженность, невероятную стойкость и беспримерное мужество помнят в семьях, чьи родные прошли через страшные 900 дней блокады", - цитирует текст послания пресс-служба посольства.

Губернатор отметил, что сегодня многие из тех, кто ценой невероятных лишений и испытаний приближал ленинградскую победу, проживают за пределами России. "Для нас, жителей города-героя Ленинграда, Санкт-Петербурга, святой долг проявлять о вас заботу, поддерживать и быть рядом. Особенно важны ваше неравнодушие и твердая гражданская позиция в отношении к современным геополитическим событиям. В том числе несущим порой возрождение в некоторых странах откровенного фашизма и оправдание нацистских преступлений, - подчеркнул он. - Мы с большой благодарностью воспринимаем ваше активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения в духе уважения к истории России, ее настоящему и будущему. Ваше слово сегодня как никогда бесценно в деле борьбы за историческую правду, на которую цинично и бесцеремонно покушаются недобрые силы".