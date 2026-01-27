Статья

Возложения цветов и памятные акции. 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин, в частности, посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. После глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок к монументу "Мать-Родина".

ТАСС собрал основное о мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.

Мероприятия с участием главы государства

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, ставшим символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыгравшем одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.

После глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. В память о жертвах блокады непокорившегося города-героя Ленинграда он возложил венок к монументу "Мать-Родина".

На пути к монументу по 300-метровой аллее от Вечного огня президент традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, умерший в блокадном Ленинграде в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Памятные мероприятия в Петербурге

Традиционный полуденный выстрел из орудия Государева бастиона Петропавловской крепости посвятили 82-й годовщине снятия блокады, сообщила пресс-служба Государственного музея истории города. Выстрел совершил житель блокадного Ленинграда, проведший в городе все 872 дня осады, член правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Герман Смирнов.

Церемония возложения венков в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла на Пискаревском мемориальном кладбище.

Мероприятия в других регионах

Учащиеся и педагоги школы № 42 в Красноярске провели историческую реконструкцию эвакуации детей в первые дни блокады Ленинграда, сообщили в Министерстве образования Красноярского края. Экспозиции "живого музея" школьники организовали на стилизованном перроне и в вагоне поезда в старом здании Красноярского электровагоноремонтного завода.

Возложения цветов на Братском кладбище и мемориале "Живые, помните" прошли в Мелитополе, сообщил корреспондент ТАСС.

Трамвай-лекторий вышел на улицы Екатеринбурга в память об освобождении Ленинграда, специальная памятная экскурсия была организована обществом "Знание" и "Гортрансом".

Серия памятных мероприятий прошла по Дальнему Востоку в честь снятия блокады Ленинграда - от акции "Блокадный хлеб" до мультимедийных выставок, кинопоказов и возложения цветов к мемориалу.

Активисты "Молодой гвардии Единой России" раздали жителям Мелитополя около 200 порций "блокадного хлеба".

Волонтеры Херсонской области впервые приняли участие во всероссийской акции "Блокадный хлеб", организовав раздачу хлеба в Геническе.

Мероприятия за рубежом