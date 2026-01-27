Глава Минпросвещения рассказал, когда школы РФ перейдут на единые учебники

Это произойдет в течение трех-четырех лет, отметил Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские школы в течение ближайшие трех-четырех лет могут перейти на единые государственные учебники. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.

"Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы", - сказал он.

Министр также напомнил, что во всех школах России со следующего года будет введена оценка за поведение.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили ТАСС, что оценки за поведение в школах планируется ввести с 1-го по 11-й класс с 1 сентября 2026 года. Апробация проекта уже идет с начала 2025/26 учебного года. В нем принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель.