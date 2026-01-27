Экс-вице-губернатор Кубани отсудила у СМИ два рубля за разоблачение коррупции

Ответчиками по гражданскому спору были сетевые издания "Кубань Информ", "За Краснодар", а также Зайцев С. Н., опубликовавший в Интернете ролик о коррупционных схемах

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Подозреваемая по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова отсудила два рубля у СМИ и блогера в 2021 году за публикации, касающиеся коррупционных схем, ранее в отношении нее выносили постановление об отказе в привлечении к уголовной ответственности. Об этом говорится в тексте решения суда.

Во вторник сообщалось, что правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения. Ранее правоохранители проверяли Минькову на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств. Уточнялось, что незаконное обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, предварительно, владела семья Миньковой. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплата аренды производилась за счет бюджетных средств.

Как следует из данных Прикубанского районного суда Краснодара, в 2020 году Минькова обратилась с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации за публикации, где СМИ раскрывали суть коррупционных схем. Тогда публикации признали несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Также согласно данным суда, силовики уже пытались ранее привлечь Минькову к уголовной ответственности по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и халатности, однако было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"При этом суд принимает во внимание, что в материалы гражданского дела представителем истца представлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений предусмотренных статьями 285, 286, 293 УК РФ по событиям, связанным с публикацией оспариваемой статьи", - говорится в тексте решения суда, дата события, связанного с вынесением такого отказа скрыта.

Ответчиками по гражданскому спору были сетевые издания "Кубань Информ", "За Краснодар", а также Зайцев С. Н., опубликовавший в Интернете ролик о коррупционных схемах. В спорных публикациях говорилось о коррупционных преступлениях в сфере здравоохранения региона, в частности в тексте решения суда приведены цитаты публикаций ответчиков о том, что Минькова якобы "получила в распоряжение помещение площадью 595,4 кв. м в качестве взятки от олигарха", "помещение через подставных лиц вице-губернатор сдала в аренду городской поликлинике", "помещение всегда принадлежало семье Миньковой", "действия Миньковой нанесли ущерб Краснодарскому краю в размере не менее 12 млн рублей", "общий ущерб равен минимум 32 млн рублей" и другие.

Затем судебное решение было отменено, а гражданское дело направлено на новое рассмотрение. В итоге в 2021 году Прикубанского районного суда Краснодара вновь признал публикации "Кубань информ" и Зайцева С. Н. несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Миньковой. По решению с них был взыскано по 1 рублю компенсации морального вреда, а также компенсация различных издержек, суд постановил удалить материалы и выпустить опровержения на публикации. Издание "За Краснодар" в этом деле ответчиком уже не выступало.