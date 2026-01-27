Статья

Подозрение в коррупции. Задержана экс-вице-губернатор Кубани Минькова

Бывшую чиновницу проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств

Экс-вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Задержание

Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Правоохранительные органы проводят следственные действия с ее участием.

20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств.

Сообщалось, что незаконное обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, предварительно, владела семья Миньковой.

Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплата аренды производилась за счет бюджетных средств.

О Миньковой