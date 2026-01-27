Статья
Подозрение в коррупции. Задержана экс-вице-губернатор Кубани Минькова
10:20
Экс-вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
ТАСС собрал основное о деле.
Задержание
- Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
- Правоохранительные органы проводят следственные действия с ее участием.
- 20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств.
- Сообщалось, что незаконное обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, предварительно, владела семья Миньковой.
- Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплата аренды производилась за счет бюджетных средств.
О Миньковой
- Минькова ушла в отставку с поста вице-губернатора Краснодарского края в октябре 2025 года по собственному желанию.
- Ранее она курировала в регионе социальную сферу.
- После отставки Минькова стала генеральным директором медиагруппы "Кубань 24".