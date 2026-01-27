ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Подозрение в коррупции. Задержана экс-вице-губернатор Кубани Минькова

Бывшую чиновницу проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств
Редакция сайта ТАСС
10:20

Анна Минькова

© Официальный Telegram-канал администрации Краснодарского края

Экс-вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

ТАСС собрал основное о деле.

Задержание

  • Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
  • Правоохранительные органы проводят следственные действия с ее участием.
  • 20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств.
  • Сообщалось, что незаконное обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, предварительно, владела семья Миньковой.
  • Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплата аренды производилась за счет бюджетных средств.

О Миньковой

  • Минькова ушла в отставку с поста вице-губернатора Краснодарского края в октябре 2025 года по собственному желанию.
  • Ранее она курировала в регионе социальную сферу.
  • После отставки Минькова стала генеральным директором медиагруппы "Кубань 24".
 
