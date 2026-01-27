ТАСС: экс-вице-губернатора Кубани Минькову задержали

Ее подозревают в совершении коррупционных преступлений

Анна Минькова © Официальный Telegram-канал администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Задержана по подозрению в совершении коррупционных преступлений", - сообщил собеседник агентства.

Ранее правоохранители проверяли Минькову на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств. Уточнялось, что незаконное обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, предварительно, владела семья Миньковой. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, оплата аренды производилась за счет бюджетных средств.

Минькова ушла в отставку с поста вице-губернатора Краснодарского края в октябре 2025 года по собственному желанию. Ранее она курировала в регионе социальную сферу. После отставки Минькова стала генеральным директором медиагруппы "Кубань 24".