Состояние двух пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах детей стабильно

Всего в крымских больницах остаются трое пострадавших

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Состояние двух детей, которые проходят лечение в Крыму после удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области, стабильно. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Пострадавшая девочка находится в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе. Еще одна раненая проходит лечение в 6-й городской больнице Симферополя. Состояние стабилизировано", - сказал он.

По данным крымского Минздрава на 26 января, в крымских больницах остаются трое пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах, двое из них дети.