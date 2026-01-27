Пострадавшего в Хорлах мальчика перевели из реанимации РДКБ в палату

Его состояние улучшается, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Пострадавший при атаке ВСУ в Хорлах Херсонской области 12-летний мальчик, который находится на лечении в Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России, переведен из реанимации в палату. Как сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо, состояние ребенка становится лучше.

"Мальчик, который проходит лечение в Москве, уже переведен из реанимации в палату, состояние улучшается, находится под постоянным наблюдением", - сказал он.

Как ранее сообщали в больнице, мальчик получил тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах в ночь на 1 января. Его состояние оценивалось как тяжелое. По результатам проведенных после поступления обследований и осмотров профильных специалистов было выполнено нейрохирургическое вмешательство, направленное на стабилизацию внутричерепного давления. За состоянием пациента наблюдает мультидисциплинарная команда анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов, нейрохирургов, неврологов и других необходимых для оказания комплексной медицинской помощи ребенку специалистов. Медицинская помощь ребенку оказывается в полном объеме.